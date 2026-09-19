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Новости Тамбова

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Максим Косенков провёл личный приём граждан

Максим Косенков провёл личный приём граждан

Глава администрации Тамбова Максим Косенков провёл традиционный личный приём граждан. Большинство обращений касалось проблем во дворах и работы управляющих компаний по содержанию многоквартирных домов.

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