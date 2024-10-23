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Врио главы Челябинска Алексей Лошкин сделал первое назначение

Врио главы Челябинска Алексей Лошкин сделал первое назначение

В городской администрации появился новый начальник управления муниципальных закупок. Вчера, 22 октября, экс-глава южноуральской КСП Алексей Лошкин был назначен временно исполняющим обязанности мэра Челябинска.

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