Врио главы Челябинска Алексей Лошкин сделал первое назначение

В городской администрации появился новый начальник управления муниципальных закупок. Вчера, 22 октября, экс-глава южноуральской КСП Алексей Лошкин был назначен временно исполняющим обязанности мэра Челябинска.
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