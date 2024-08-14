Из-за снижения пассажиропотока с конца августа из Омска отменят рейс в Бишкек. Сроки его возобновления пока не называются.
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Из-за снижения пассажиропотока с конца августа из Омска отменят рейс в Бишкек. Сроки его возобновления пока не называются.