Часть Ленинского района Челябинска в воскресенье осталась без воды. Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, с 10 утра ведутся аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе Д-500 мм рядом с домом №8 в переулке Арматурном.
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