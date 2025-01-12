Часть Ленинского района Челябинска в воскресенье осталась без воды. Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, с 10 утра ведутся аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе Д-500 мм рядом с домом №8 в переулке Арматурном.