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Росавиация продлила ограничение полетов в 11 городов РФ

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 городов РФ

Российские авиакомпании в понедельник, 18 апреля, в очередной раз получили предупреждение об ограничении полетов в 11 городов страны (Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста).

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