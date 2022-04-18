Росавиация продлила ограничение полетов в 11 городов РФ

Российские авиакомпании в понедельник, 18 апреля, в очередной раз получили предупреждение об ограничении полетов в 11 городов страны (Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста).