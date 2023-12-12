Беспилотник США засекли у берегов Сочи

holms sherlok сбить случайно как украина делает и делов то всего😀😀😀 списать на украинский опыт

Николай Герасименко "Засекли военный разведывательный самолет США на территории Краснодарского края", автор, вы чего там такого забористого пыхнули? Завязывайте курить всякую дрянь.