Беспилотник США засекли у берегов Сочи Российские радары вечером 11 декабря засекли военный разведывательный самолет США на территории Краснодарского края.
Беспилотник США засекли у берегов Сочи
Комментарии
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holms sherlok
сбить случайно как украина делает и делов то всего😀😀😀 списать на украинский опыт
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15 час.
Николай Герасименко
"Засекли военный разведывательный самолет США на территории Краснодарского края", автор, вы чего там такого забористого пыхнули? Завязывайте курить всякую дрянь.
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15 час.
Валерий Шаронов
ну и где наше ПВО?
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14 час.
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