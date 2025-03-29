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Газета «Культура»

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  • ВАЛЕРИЙ
    Извините, не понял. Что представил Бахрушинский музей в Брюсселе ?????????? Кому ???????? Что забыл этот музей в лого...Бахрушинский музе...
  • саша пупкин
    А тамточно работники культуры??? Нах, умерла так умерла, и звания аннулировать))))Никита Михалков п...
  • Вера Охотникова
    Молодец МихалковНикита Михалков п...

В Москве пройдет фестиваль славянского искусства «Русское поле»

В Москве пройдет фестиваль славянского искусства «Русское поле»

В Москве состоится XIV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Мероприятие пройдет 9 августа в парке Победы на Поклонной горе и будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Году защитника Отечества.

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