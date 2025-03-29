В Москве пройдет фестиваль славянского искусства «Русское поле»

В Москве состоится XIV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Мероприятие пройдет 9 августа в парке Победы на Поклонной горе и будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Году защитника Отечества.