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Главком ВСУ представил новый план войны против России

Главком ВСУ представил новый план войны против России

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый подал в СНБО Украины план войны против России и начал кадровые изменения в армии.

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