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Депутат Пискарев: British Council осуществлял в РФ разведывательную деятельность

Депутат Пискарев: British Council осуществлял в РФ разведывательную деятельность

«Британский совет» (British Council) под прикрытием развития сотрудничества в области культуры, искусства и образования осуществлял в Российской Федерации разведывательную деятельность, в том числе в интересах Украины.

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