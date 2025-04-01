Похолодание и заморозки придут в Калугу к концу недели

На этой неделе в Калуге ожидается до +16 градусов, но к выходным в регион придёт настоящее похолодание - холодный атмосферный фронт с севера принесёт осадки в виде дождя и мокрого снега, вернёт ночные заморозки, сообщает "Фобос".