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Бензин в октябре 2026 года: продолжат ли расти цены на АЗС

Бензин в октябре 2026 года: продолжат ли расти цены на АЗС

Октябрь 2026 года стал для российских автомобилистов очередным месяцем тревожных вопросов: почему бензин снова дорожает и остановится ли рост цен? Стоимость топлива традиционно влияет не только на расходы владельцев автомобилей, но и на цены практически всех товаров — от продуктов питания до услуг доставки.

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