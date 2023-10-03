БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Неприкасаемая Нарусова публично поглумилась над комитетом Совета Федерации РФ

Неприкасаемая Нарусова публично поглумилась над комитетом Совета Федерации РФ

Елена Острякова .   Комитет по регламенту Совета Федерации направит предупреждение сенатору РФ Людмиле Нарусовой, матери скандальной тележурналистки Ксении Собчак, за то, что она летом ездила в Ниццу через Стамбул.

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