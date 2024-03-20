Медина из-за травмы бедра не сыграет со сборной России

Хесус Медина не сможет принять участие в товарищеском матче со сборной России. У хавбека сборной Парагвая и «Спартака» мышечная травма левого бедра, он пройдет лечение в своем клубе, сообщает Ассоциации футбола Парагвая.
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