❗️ 9-ти летний мальчик пострадал в результате удара украинского БПЛА по жилому сектору в Керчи Помощник Главы Крыма Ольга Курлаева.
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❗️ 9-ти летний мальчик пострадал в результате удара украинского БПЛА по жилому сектору в Керчи Помощник Главы Крыма Ольга Курлаева.