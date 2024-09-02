Российские артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ в Херсонской области

На каховском направлении в Херсонской области расчеты 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» уничтожили пункт временной дислокации и минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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