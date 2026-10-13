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Новости Тамбова

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TelecomDaily провело первое исследование скоростей 5G в России

TelecomDaily провело первое исследование скоростей 5G в России

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование максимальных скоростей мобильного интернета в пяти российских городах-миллионниках, где уже доступны сети 5G, — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе.

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