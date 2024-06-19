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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент форварда «Ференцвароша» Маркиньоса о переходе в «Спартак»: «Посмотрим. Рано об этом говорить» 

Сообщалось об интересе красно-белых к форварду «Ференцвароша». — Посмотрим, может ли оказаться Маркиньос в «Спартаке».

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