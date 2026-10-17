Десять лет у меня не было неба. Была только узкая, в ладонь шириной, полоска серого йоркширского тумана над кованой решеткой слухового окна да черный квадрат потолочной балки, по которой в ноябре ползали сонные, раздувшиеся от сырости пауки.
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