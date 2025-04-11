В ВТБ рассказали об актуальных мошеннических схемах с банковскими картами

Сергей Семенов

А что то ВТБ о главных мошенниках, о себе не сообщило. Для тех, кто не в курсе. Говоря о кэшбеке в рублях по факту они вам присылают только сообщение о начислении и всё. На эти "начисленные" "рубли" не начисляются проценты, их нет на счёте, они "у вас на бонусном счёте, который мы вам открыли". А самый прикол в том, что если вы с поклоном к ним не обратились "отдайте мне мои деньги рублями на счёт" они через год исчезнут, обнулятся. А как мы понимаем банк не в праве списывать деньги со счёта клиента, вот и получается большая мошенническая схема. Дурят они и клиентов и государство пряча деньги из налогооблагаемой базы.