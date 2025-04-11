МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ВТБ определил актуальные мошеннические схемы, связанные с банковскими картами: среди них фишинг и создание NFC-клонов карт с помощью шпионского ПО, сообщает банк.
В ВТБ рассказали об актуальных мошеннических схемах с банковскими картами
Комментарии
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Walery
Настало время расстреливать мошенников и толпу банкиров на городских площадях... есть практика которую следует перенять у КНР!
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1 д.
Сергей Семенов
А что то ВТБ о главных мошенниках, о себе не сообщило. Для тех, кто не в курсе. Говоря о кэшбеке в рублях по факту они вам присылают только сообщение о начислении и всё. На эти "начисленные" "рубли" не начисляются проценты, их нет на счёте, они "у вас на бонусном счёте, который мы вам открыли". А самый прикол в том, что если вы с поклоном к ним не обратились "отдайте мне мои деньги рублями на счёт" они через год исчезнут, обнулятся. А как мы понимаем банк не в праве списывать деньги со счёта клиента, вот и получается большая мошенническая схема. Дурят они и клиентов и государство пряча деньги из налогооблагаемой базы.
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1 д.
Игорь Сипкин
два раза открывал в ВТБ счет и тут же аннулировал. В ВТБ сидят менеджеры и продают данные. Открыл счет, вышел на улицу ,прошел 10 метров и мне звонят мошенники от имени ВТБ и пытаются обмануть. Возвращаюсь и подаю заявку на закрытие вклада. И так 2 раза. у них менеджеры работают на мошенников. Я из Тольятти- может в других городах святые финансисты. ВТБ больше не воспринимаю как банк, само название вызывает отвращение
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15 час.
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