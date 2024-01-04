Как сделать светлее квартиру с окнами на север

В таких помещениях всегда серо и не хватает естественного света, какими бы огромными не были окна. Отчаиваться не нужно — действуйте! У квартир с окнами на север есть она неприятная особенность: их интерьер всегда кажется темным и серым, как бы ярко не светило солнце за окном.
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