Что изменится с 1 марта 2022 года: Новые штрафы и запрет на клонирование

Новые штрафы С 1 марта автомобилистов в России будут штрафовать за езду без диагностической карты. Нововведение коснётся лишь водителей общественного транспорта, такси и владельцев машин, использующих их для перевозки пассажиров в рабочих целях.
Новые штрафы С 1 марта автомобилистов в России будут штрафовать за езду без диагностической карты. Нововведение коснётся лишь водителей общественного транспорта, такси и владельцев машин, использующих их для перевозки пассажиров в рабочих целях.
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