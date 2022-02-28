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Что изменится с 1 марта 2022 года: Новые штрафы и запрет на клонирование

Что изменится с 1 марта 2022 года: Новые штрафы и запрет на клонирование

Новые штрафы С 1 марта автомобилистов в России будут штрафовать за езду без диагностической карты. Нововведение коснётся лишь водителей общественного транспорта, такси и владельцев машин, использующих их для перевозки пассажиров в рабочих целях.

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