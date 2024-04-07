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Массированный удар российских войск по объектам Украины

Массированный удар российских войск по объектам Украины

Массированный удар российских войск по объектам Украины Ольга ВайленкоСубботний вечер ознаменовался новой волной напряженности на восточных рубежах Украины, где российские войска нанесли массированный удар по военным аэродромам.

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