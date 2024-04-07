Массированный удар российских войск по объектам Украины Ольга ВайленкоСубботний вечер ознаменовался новой волной напряженности на восточных рубежах Украины, где российские войска нанесли массированный удар по военным аэродромам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии