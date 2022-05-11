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Челябинские больницы проверят на исполнение нацпроекта по борьбе с онкологией

Челябинские больницы проверят на исполнение нацпроекта по борьбе с онкологией

Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате региона. Специалисты КСП проверят целевое и эффективное использование бюджетных денег, которые были выделены на реализацию нацпроекта.

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