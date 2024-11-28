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Немецкие моряки завершили испытания нового беспилотного подводного аппарата Blue Whale

Немецкие моряки завершили испытания нового беспилотного подводного аппарата Blue Whale

В Германии завершились тестовые испытания нового автономного подводного аппарата (AUV) Blue Whale. Практические испытания новинки заняли около двух недель.

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