В Архангельске возбуждено уголовное дело о даче взятки сотруднику вуза

Региональные следственные органы установили причастность жителя областного центра к даче взятки.Сообщается, что в феврале–марте 2024 года житель Архангельска, действуя в интересах своей падчерицы, обратился к сотруднику вуза с просьбой оказать содействие в успешной сдаче экзаменов.
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