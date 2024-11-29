В Архангельске возбуждено уголовное дело о даче взятки сотруднику вуза

Региональные следственные органы установили причастность жителя областного центра к даче взятки.Сообщается, что в феврале–марте 2024 года житель Архангельска, действуя в интересах своей падчерицы, обратился к сотруднику вуза с просьбой оказать содействие в успешной сдаче экзаменов.