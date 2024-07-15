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Мировое обозрение

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Джанет Йеллен сдержанно признала опасения краха доллара

Джанет Йеллен сдержанно признала опасения краха доллара

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что другие страны отходят от доллара США, поскольку опасения подпитывает объем долга в 34 триллиона долларов, биткойн и криптовалюты постепенно откусывают от доминирующего статуса доллара.

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