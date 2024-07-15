Джанет Йеллен сдержанно признала опасения краха доллара

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что другие страны отходят от доллара США, поскольку опасения подпитывает объем долга в 34 триллиона долларов, биткойн и криптовалюты постепенно откусывают от доминирующего статуса доллара.
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