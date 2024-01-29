Тренер Собкин: Медведев и Синнер вышли решающий матч в разном состоянии

Заслуженный тренер России Борис Собкин объяснил, почему российский теннисист Даниил Медведев не сумел одержать победу над представителем Италии Янником Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
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