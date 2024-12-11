Священники рассказали, домогался ли прихожанок помощник митрополита Кульберга

Обвиненный в сексуальном насилии клирик Даниил Сидоров — помощник митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) — достойно проводил службы и не приставал к прихожанкам храма «Большой Златоуст».
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