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Эр-Рияд запустил программу развития транспорта на водородных двигателях

Эр-Рияд запустил программу развития транспорта на водородных двигателях

Восемь меморандумов о взаимопонимании подписало министерство энергетики Саудовской Аравии с правительственными учреждениями на развитие программы транспорта на водородных двигателях, заявил принц Абдулазиз бин Салман, 20 января сообщило Reuters.

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