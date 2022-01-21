Эр-Рияд запустил программу развития транспорта на водородных двигателях

Восемь меморандумов о взаимопонимании подписало министерство энергетики Саудовской Аравии с правительственными учреждениями на развитие программы транспорта на водородных двигателях, заявил принц Абдулазиз бин Салман, 20 января сообщило Reuters.
Восемь меморандумов о взаимопонимании подписало министерство энергетики Саудовской Аравии с правительственными учреждениями на развитие программы транспорта на водородных двигателях, заявил принц Абдулазиз бин Салман, 20 января сообщило Reuters.
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