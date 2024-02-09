Путин объяснил, что означает денацификация Украины

МОСКВА (ИА Реалист). Одной из целей специальной военной операции на территории бывшей Украины остается денацификация, подтвердил российский президент 71-летний Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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