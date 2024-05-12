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Ига Швентек: «У Джоковича и Надаля огромная фан-база, но я ни в коем случае им не завидую»

Ига Швентек: «У Джоковича и Надаля огромная фан-база, но я ни в коем случае им не завидую»

– Вы первая ракетка мира, но все внимание приковано к Джоковичу и Надалю. С чем, по-вашему, это связано? Почему внимание людей приковано не к вам? – Почему что? – Здесь, в Риме, внимание людей обращено не на вас.

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