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Вечерний Новосибирск

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Дети-мигранты стали путать подъездные балконы с туалетами в Новосибирске

Дети-мигранты стали путать подъездные балконы с туалетами в Новосибирске

Сигнал SOS с просьбой установить личности подростков накануне появился в группе «Матрешкин двор». Авторы паблика попросили помощи «в установлении личностей подростков, совершивших противоправные действия в жилом доме» на улице Сотникова.

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