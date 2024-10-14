Дети-мигранты стали путать подъездные балконы с туалетами в Новосибирске

Сигнал SOS с просьбой установить личности подростков накануне появился в группе «Матрешкин двор». Авторы паблика попросили помощи «в установлении личностей подростков, совершивших противоправные действия в жилом доме» на улице Сотникова.
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