Секретная база России на Кубе подрывает безопасность США. Евгений Сатановский прокомментировал американский протест

ЛК

Любовь Кузьмина

Ну и что? Эта база никакая не секретная. Просто в свое время эта база со своим устаревшим оборудованием, была законсервирована. Так как других средств контроля (морских кораблей, космических наблюдателей) хватало.Кстати говоря, база была законсервирована уже при правлении Путина. Ну а сейчас, обновили оборудование, повысили эффективность слежения, установили экспериментальные новейшие РЭБ, в связи с возростающей потребностью. И чего амеры выть начали? Да просто им не нравиться, когда у них под боком кто-то пристально наблюдает за ними, только и всего. А пора уже ставить, что-то и более грозное, иначе мы не вынудим их здать назад.