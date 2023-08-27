Закон и Порядок

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Секретная база России на Кубе подрывает безопасность США. Евгений Сатановский прокомментировал американский протест

Секретная база России на Кубе подрывает безопасность США. Евгений Сатановский прокомментировал американский протест

В Госдепе США [со ссылкой на информацию Пентагона] утверждают: им стало известно о существовании некой «тайной базы» радаров и РЭБ ВС РФ на Кубе.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
пока не уберут все что наставили в европе даже разговаривать с ими нечего.а когда уберут то можно еще подумать но не убрать.
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1 д.
Сергей Догадин
Тайная или секретная база о которой всем известно?😳
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1 д.
ЛК
Любовь Кузьмина
Ну и что? Эта база никакая не секретная. Просто в свое время эта база со своим устаревшим оборудованием, была законсервирована. Так как других средств контроля (морских кораблей, космических наблюдателей) хватало.Кстати говоря, база была законсервирована уже при правлении Путина. Ну а сейчас, обновили оборудование, повысили эффективность слежения, установили экспериментальные новейшие РЭБ, в связи с возростающей потребностью. И чего амеры выть начали? Да просто им не нравиться, когда у них под боком кто-то пристально наблюдает за ними, только и всего. А пора уже ставить, что-то и более грозное, иначе мы не вынудим их здать назад.
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21 час.

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