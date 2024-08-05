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Премьер Британии и МВД перешли на открытые угрозы: Отели для мигрантов берут штурмом. Массовые беспорядки начались в других городах

Премьер Британии и МВД перешли на открытые угрозы: Отели для мигрантов берут штурмом. Массовые беспорядки начались в других городах

Массовые погромы в Британии вышли на новый уровень. Власти пытались успокоить "мятежников", однако спустя сутки новый премьер перешёл на открытые угрозы.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Бездумная политика по иммиграции даёт свои плоды.
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16 час.

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