Министр здравоохранения с бургером и картошкой-фри раскритиковал растительное масло

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди–младший появился с чизбургером и картофелем фри в интервью национальному телеканалу Fox News – что было расценено как весьма необычный шаг для федерального чиновника здравоохранения .
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