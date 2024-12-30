В Ленобласти пройдет реконструкция победы русской армии в Отечественной войне 1812 года

Перед победителями торжественно зачитают «Рождественский манифест» В усадьбе Демидовых в Тайцах 7 января 2025 года в 12:00 пройдет военно-историческая реконструкция победы русской армии в Отечественной войне 1812 года.
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