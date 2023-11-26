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Вместо гороскопа: как определить характер человека по группе крови

Вместо гороскопа: как определить характер человека по группе крови

Эта не совсем научная теория очень популярна в Японии, хотя возникла она еще в Древней Греции В Японии вопрос: «Какая у вас группа крови?» настолько же обыденный, как и наше: «А кто ты по знаку зодиака?».

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Николай Кучков
Притянуто ,как говорят %уде к бороде! Совершенно не соответствует действительности.
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