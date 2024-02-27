360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 270 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Агеев
    Как ни наряжайся, а хохлятская натура всё равно вылезет. Теперь плачет про "гирку долю"😀Кашпировский приз...
  • АндрейБорков
    «РВ»: бойцы ВСУ о...
  • Ингерман Ланская
    нерусь, в Русском языке - ТЯФ-ТЯФ... читай букварьЭкс-глава МИД Лит...

Депутат Ивлев: Макрону не мешает вспомнить историю и не лезть в агрессоры

Депутат Ивлев: Макрону не мешает вспомнить историю и не лезть в агрессоры

Создание коалиции против России обернулось для Франции поражением. Депутат Госдумы Леонид Ивлев посоветовал президенту Эммануэлю Макрону не повторять ошибку Наполеона, сообщило РИА «Новости».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий кокин
Ещё один Наполеон сыскался. Найдётся и для этого свой Кутузов.
Ответить
19 час.
Виктор Луговой
Вообще занятно. Корсиканец в сюртуке и треуголке в некий момент возвещал: &quot;Остаётся Россия, но я раздавлю её&quot;. В ответ донцы, станишники, посетили весёлый Париж, и в местную куртулю оказалось намертво вколочено модное название для предприятия общепита &quot;бистро&quot;. А вот любопытно: как бы это звучало сегодня? Случись ответный визит в исполнении Войск Дяди Васи - развернулась бы сеть буфетериев под брендом &quot;Бегомсука&quot;? А опосля РВСН - на ихних Елисеевских полях открылся бы гаштет &quot;Однаногаздесь?&quot;
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх