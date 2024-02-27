Создание коалиции против России обернулось для Франции поражением. Депутат Госдумы Леонид Ивлев посоветовал президенту Эммануэлю Макрону не повторять ошибку Наполеона, сообщило РИА «Новости».
Депутат Ивлев: Макрону не мешает вспомнить историю и не лезть в агрессоры
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий кокин
Ещё один Наполеон сыскался. Найдётся и для этого свой Кутузов.
Ответить
19 час.
Виктор Луговой
Вообще занятно. Корсиканец в сюртуке и треуголке в некий момент возвещал: "Остаётся Россия, но я раздавлю её". В ответ донцы, станишники, посетили весёлый Париж, и в местную куртулю оказалось намертво вколочено модное название для предприятия общепита "бистро". А вот любопытно: как бы это звучало сегодня? Случись ответный визит в исполнении Войск Дяди Васи - развернулась бы сеть буфетериев под брендом "Бегомсука"? А опосля РВСН - на ихних Елисеевских полях открылся бы гаштет "Однаногаздесь?"
Ответить
16 час.
Свежие комментарии