Страна и люди
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Страна и люди

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Finnair открыла 24-часовой прямой рейс до Мельбурна в облет России

Finnair открыла 24-часовой прямой рейс до Мельбурна в облет России

Финский государственный авиаперевозчик Finnair анонсировал старт прямых рейсов по маршруту Хельсинки - Мельбурн с 25 октября.

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