Выдача кредитных карт в Санкт-Петербурге сократилась на 20% за месяц

Общий объем одобренных лимитов - 12,52 миллиарда рублей В сентябре 2024 года выдача кредитных карт в Санкт-Петербурге уменьшилась на 20% по сравнению с августом, сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).