Более 17 млн сеянцев хвойных деревьев высадили в Карелии в 2024 году

В Карелии завершается искусственное лесовосстановление сезона 2024 года. Как рассказали в Минприроды РК, в этом году арендаторы лесных участков высадили более 17 миллионов сеянцев сосны и ели на площади порядка 6,4 тыс.
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