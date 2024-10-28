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Бывший начальник отдела планирования коммуникаций был взят под стражу по делу о взяточничестве

Бывший начальник отдела планирования коммуникаций был взят под стражу по делу о взяточничестве

Бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Александр Оглоблин был взят под стражу после того, как в отношении него было возбуждено новое уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа".

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