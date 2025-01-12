Эксперт по международному праву Маркссен: нападение на Гренландию – путь к распаду НАТО

ВАШИНГТОН, 12 января, ФедералПресс. Эксперт по международному праву Кристиан Маркссен считает, что вооруженная атака США на Гренландию может привести к прекращению существования Организации Североатлантического договора.
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