«Это наша земля и мы обязаны знать ее историю»: путешественники изучат исторические объекты Арктики

В российской Арктике сохранилось множество объектов, напоминающих как об истории ее исследования и освоения в начале прошлого столетия и в советские годы, так и о мореплавателях, которые бывали в северных водах задолго до петровского времени.
В российской Арктике сохранилось множество объектов, напоминающих как об истории ее исследования и освоения в начале прошлого столетия и в советские годы, так и о мореплавателях, которые бывали в северных водах задолго до петровского времени.
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