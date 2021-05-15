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«Это наша земля и мы обязаны знать ее историю»: путешественники изучат исторические объекты Арктики

«Это наша земля и мы обязаны знать ее историю»: путешественники изучат исторические объекты Арктики

В российской Арктике сохранилось множество объектов, напоминающих как об истории ее исследования и освоения в начале прошлого столетия и в советские годы, так и о мореплавателях, которые бывали в северных водах задолго до петровского времени.

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