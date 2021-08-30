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Элитная колбаса из тухлого мяса

Элитная колбаса из тухлого мяса

Неожиданно выяснилось, что в цеху «мясного короля» из КПРФ из тухлого мяса делали элитную колбасу.

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Sergej Kostin
Ни о чем. Перед выборами подковерная движуха. Все таки ЕР у власти, она за все и в ответе, а комуняка здесь не при чем(почему фамилия не указана). Бла, бла,бла. Пустое все это.
Борис Николаевич
Это клеветническая статья! Вы посмотрите, автор не приводит фамилии хозяина производства, якобы коммуниста! Потому что в этом случае сядет за клевету! Вот и думайте теперь...
Sergej Kostin
Верно.
Владимир Домнин
А сейчас и за такое положено, ЕР для себя постаралось.
Владимир Негода
пусть автор лучше напишет правду о буржуях и о тех , кто страну по своим карманам растащил!
Алексей Козырев
Коммуняки тут ни при чем. Пусть даже в советские годы кормили людей тухлятиной, пусть в 90-е голосовали за десятки Соглашений о разделе продукции, ограблявших страну и народ, пусть даже теперь опять кормящие тухлятиной детей... Коммунисты всегда ни при чем, это ж кристально честные люди, само название "коммунист" сразу очищает человека от любой грязи и больше она к нему не липнет, даже если его окунуть с головой в навозное озеро...
Владимир Eвтушенко
Просрался, педераст?
Борис Николаевич
Это клеветническая статья! Вы посмотрите, автор не приводит фамилии хозяина производства, якобы коммуниста! Потому что в этом случае сядет за клевету! Вот и думайте теперь...!
Владимир Домнин
Кто ж его посадит? Он же за ЕР и Путина клевещет.
Наталья Серикова
Точно, предвыборная грязь!!! У ЕР все прекрасно ,а в КПРФ все преступники!!! Только в своем глазу бревна не вижу!!!
Борис Николаевич
Это клеветническая статья! Вы посмотрите, автор не приводит фамилии хозяина производства, якобы коммуниста! Потому что в этом случае сядет за клевету! Вот и думайте теперь...
Ирина52
Оно и видно, То-то после 1991 и запрета КПСС все наверху стали образцами морали и кристально честными! Обычные предвыборные фейки в стиле "дермократии"....
Борис Николаевич
Это клеветническая статья! Вы посмотрите, автор не приводит фамилии хозяина производства, якобы коммуниста! Потому что в этом случае сядет за клевету! Вот и думайте теперь...
Татьяна Бутова
Тухлая пропаганда против КПРФ. Где доказательсто
Борис Николаевич
Это клеветническая статья! Вы посмотрите, автор не приводит фамилии хозяина производства, якобы коммуниста! Потому что в этом случае сядет за клевету! Вот и думайте теперь...
Татьяна Бутова
а
Борис Николаевич
Это клеветническая статья! Вы посмотрите, автор не приводит фамилии хозяина производства, якобы коммуниста! Потому что в этом случае сядет за клевету! Вот и думайте люди теперь, на какую ложь идут сторонники существующей власти, только чтобы усидеть в занимаемых креслах!
Владимир Eвтушенко
Ни города, ни фамилии фабриканта нет и в помине. Явно , сидела какая-то сволочь, типа оксаны коньковой и выковыривала из своего гузна свои фекалии и писала ими на грязной стене.
Лариса Фомичева
Добро пожаловать в капитализм.
Лариса Фомичева
Все же хотели джинсов и жувачки....получите и распишитеся.А ещё свободы.И как-освободилися? Особенно это касается хохлов и лиетувас-шпротас.От этих самые знатные каломётчики.
Sergej Kostin
Так в принципе ни чего, ошибок многовато.
Лариса Фомичева
Ничего-пишется слитно.Не учи отца ....баться.
Владимир Домнин
Он не имел в виду что неплохо, а имел ввиду, но постеснялся сказать.
Лариса Фомичева
Это шо-то весьма хитрожопое.
Владимир Домнин
Это называется каламбур, а не хитрожопое.
Вадим Скоробогатов
Это называется БЛА,БЛА,БЛА..пипл хавает.
Лариса Фомичева
Это называется бла-бла, исторгаемое из вошей,которые не жили в 90-ые годы.Ты ведь не жил,Скоробогатько?Или тебя правильнее назвать Мыкола Пивторыкобылы?
Вадим Скоробогатов
Мадам...Вы ДУРА??????...ВЕРЮ.
Лариса Фомичева
Месье,а ты пидор?Верю.Или лучше-пан?Шшэ нэ вмэрла,пидорок?И тебе на будущее: если тупая школота не имеет чего ответить,вона обязательнонапишет,что трахала мою маму.Вкурил,чмо?
Владимир Домнин
Это так, но есть нюансы...
Рожденный СССР
«...в цеху «мясного короля» из КПРФ (!!!)...» Ни о чём не говорит??? Не из едрисни, а именно из КПРФ... Аффтар, иди на...ухо. Не корми меня тем, чего я не ем.
grainvn
Да поняли мы, давно поняли, что вы хотите, чтобы все опять голосовали за Едрисню. Иначе у ВЦИК будет много работы по подтасовке итогов выборов. Только народ не устраивает ни одна из нынешних партий - они все для народа плохие, а Едрисня из них - худшая.
Елена Павлова
Очередная заказуха,сейчас все прочитаю и будут голосовать за "Съедим Россию". Ну,просто смешно,ребят.
Елена Павлова
Даже придумать уже складненько лень. Страшно далек автор от народа. Уже даже такие бабушки ,как я не верят.
Сергей Кауфман
КПРФ - не КПСС. За зюгашистов я никогда не проголосую, но это не значит, что я проголосую за ЕР или ЛДПР. Мне этот кукольный театр надоел.
Алексей Смирнов
Во первых. кто смотрел об этом информацию знают лишь одно: на предприятии в отдельном помещении складировалось испорченное мясо. Во вторых. ни в одной программе никто не смог доказать. что это мясо использовалось в производстве. Ну а в третьих, тот мальчик был засланным козачком от ЕР, боятся ведь ссуки.
maygli
Кого - коммунистов ? Не смешите ...
Алексей Смирнов
Так посмейтесь, если смешно. Вы знаете, кто по настоящему смеётся?
Шустрый и Злой
когда Андрей Караулов в своей программе *Момент истины* рассказывал про махинации Зюганова, так тот бегал к Медведеву с требованием закрыть эту программу. вся эта компашка под названием КПРФ, как и другие партии-просто бизнес проекты по зарабатыванию денег. ворье, жулье и подонки есть во всех партиях. на выборы можете ходить или не ходить, выбирать КПРФ или другую ОПГ, от вас ничего не зависит. если бы зависело, то выборы отменили вообще.

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