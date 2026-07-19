«Это месть!»: Цифровой «ошейник» для мигрантов спровоцировал шквал обид и шантажа в адрес России - покупать новый телефон для слежки за ними

«ХОЧУ СКАЗАТЬ» Попытка российских властей перевести миграционные потоки в прозрачное, контролируемое русло внезапно столкнулась с откровенным шантажом и обидами со стороны тех, кто долгие годы пользовался лазейками теневого рынка труда.
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