Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Это месть!»: Цифровой «ошейник» для мигрантов спровоцировал шквал обид и шантажа в адрес России - покупать новый телефон для слежки за ними

«Это месть!»: Цифровой «ошейник» для мигрантов спровоцировал шквал обид и шантажа в адрес России - покупать новый телефон для слежки за ними

«ХОЧУ СКАЗАТЬ» Попытка российских властей перевести миграционные потоки в прозрачное, контролируемое русло внезапно столкнулась с откровенным шантажом и обидами со стороны тех, кто долгие годы пользовался лазейками теневого рынка труда.

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Комментарии
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ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Какой ошейник ?ослиную сбрую
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2 м.
Сергей Кожин
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2 м.