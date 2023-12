The Day Before насчитывает 200 тыс. проданных копий, из которых вернулись почти 50% Се...

The Day Before насчитывает 200 тыс. проданных копий, из которых вернулись почти 50%Сегодня совершенно неожиданно студия Fntastic, ответственная за выпуск The Day Before, объявила о своем закрытии из-за финансового краха The Day Before и отсутствия средств для продолжения разработки.