The Day Before насчитывает 200 тыс. проданных копий, из которых вернулись почти 50% Се...

The Day Before насчитывает 200 тыс. проданных копий, из которых вернулись почти 50%Сегодня совершенно неожиданно студия Fntastic, ответственная за выпуск The Day Before, объявила о своем закрытии из-за финансового краха The Day Before и отсутствия средств для продолжения разработки.
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