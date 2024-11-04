Священник Бочаров: жизнь бойца СВО спасло чудо от Казанской иконы Божией Матери

Чудо, связанное с Московской Казанской иконой Божией Матери, которую патриарх Московский и всея Руси передал в Казанский собор на Красной площади, спасло жизнь военнослужащему ВС России в зоне специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии