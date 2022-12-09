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Леброн Джеймс – об обмене Грайнер на Бута: «Отличный день для США. Честь и слава нашему президенту»

Звездный игрок НБА Леброн Джеймс высказал свое мнение об обмене осужденной в России олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

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