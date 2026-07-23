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Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе

Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе

@ Александр Вильф/РИА Новости Захарова в ответ на слова Каллас об угрозе Европе напомнила о лечении фобий Tекст: Вера Басилая Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об угрозе Москвы странам Европы напомнила, что фобии лечатся.

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Комментарии
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Лев Добрый
Россия для Калас, огромная заноза в заднице, которую вынимать ей не хочется, из-за удовольствия!😎😜👈👀
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1 м.
AB
Andrey B-V
Кто такая эта Кая? Это эстонская самка человека или точнее человекообразного эстонопитека. Умственные способности и самой Калас и ее односельчан по деревне Эстония не единожды упоминались, в том числе и мировых СМИ, и квалифицировались как весьма посредственные, то есть НЕЧТО СРЕДНЕЕ МЕЖДУ ХРЕНОВО И ОЧЕНЬ ХРЕНОВО. Из базовых доказательств этого можно привести статистику времён СССР - сколько было в СССР академиков и профессоров эстонцев? А было из столько, что хватило бы пальцев на одной ноге, что бы их пересчитать и еще бы пальцы остались. С тех времен ситуация лучше, увы, не стала, а вот деградация эстонопитеков идет полным ходом. Вспоминается старый советский анекдот про эстонца - в многоэтажном доме застрял лифт, народ в лифте шумит, возмущается, на кнопку аварийную нажимает, так проходит минут 40 и тут раздается голос с явным эстонским акцентом &quot;Скажжитте пошаллуйста, поччему лиффт так меддленнно еддет?&quot;.
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1 м.