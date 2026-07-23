Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе

AB

Andrey B-V

Кто такая эта Кая? Это эстонская самка человека или точнее человекообразного эстонопитека. Умственные способности и самой Калас и ее односельчан по деревне Эстония не единожды упоминались, в том числе и мировых СМИ, и квалифицировались как весьма посредственные, то есть НЕЧТО СРЕДНЕЕ МЕЖДУ ХРЕНОВО И ОЧЕНЬ ХРЕНОВО. Из базовых доказательств этого можно привести статистику времён СССР - сколько было в СССР академиков и профессоров эстонцев? А было из столько, что хватило бы пальцев на одной ноге, что бы их пересчитать и еще бы пальцы остались. С тех времен ситуация лучше, увы, не стала, а вот деградация эстонопитеков идет полным ходом. Вспоминается старый советский анекдот про эстонца - в многоэтажном доме застрял лифт, народ в лифте шумит, возмущается, на кнопку аварийную нажимает, так проходит минут 40 и тут раздается голос с явным эстонским акцентом "Скажжитте пошаллуйста, поччему лиффт так меддленнно еддет?".